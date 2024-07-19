"الفيفا" يؤجل النظر في طلب إيقاف "إسرائيل" لنهاية أغسطس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إيقاف الاتحاد الإسرائيلي للعبة دوليًا حتى 31 آب/ اغسطس القادم.

وقال "الفيفا" في رسالة رسمية إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه وبسبب تمديد موعد تسليم البيانات القانونية من الاتحادين، والذي تم بطلب منفصل منهما، وبسبب الحاجة لمزيد من الوقت من قبل المستشارين المعنيين لدراسة المواقف القانونية المقدمة من الاتحادين، فقد تقرر تأجيل تسليم الرأي القانوني حتى موعد لا يتجاوز نهاية شهر آب المقبل.

ولم تشر رسالة الفيفا إلى الآلية التي سيتم التعامل فيها مع الرأي القانوني المستقل من قبل المجلس عندما يتم عرضه عليه، علما بأن الاتحاد الفلسطيني سبق وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر من مرة طالبا إيضاحات بشأن ذلك.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد (إسرائيل) في مايو/ أيار الماضي بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة، بينما أمر الفيفا بتقييم قانوني للموقف ووعد بالنظر في الأمر في اجتماع غير عادي لمجلسه يوم غد الموافق 20 تموز الجاري.

وكان اتحاد كرة القدم الفلسطيني قدم في 1 تموز/ يوليو 2024، حججه القانونية إلى اللجنة القانونية المستقلة التي شكلها مجلس الفيفا لتقديم المشورة بشأن المسائل التي أثارها مقترح الاتحاد إلى كونغرس الفيفا في 11 آذار/ مارس 2024، الذي أُحيل إلى مجلس الفيفا".

ويتضمن الطلب الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمثلة ووقائع إضافية تبيّن التعاون الوثيق بين الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم مع الحكومة "الإسرائيلية" وقوات الاحتلال في إدارة شؤون كرة القدم "الإسرائيلية"، ما يشكّل انتهاكاً لمبدأ الحيادية الذي تتبناه الفيفا، إضافة إلى إدراج أندية المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الدوري "الإسرائيلي"، ما يُعدّ انتهاكاً لمبدأ السيادة الإقليمية، وإثارة العنصرية في بعض أندية كرة القدم "الإسرائيلية" التي تمرّ دون عقاب، وعدم القدرة على ضمان السلامة والأمن في الأحداث الكروية الدولية.