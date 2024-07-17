لليوم الـ 285.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 286 على التوالي، وسط قصف جوي ومددفعي متواصل على كافة مناطق القطاع، وتصاعد وحشي وإمعان في جرائم الإبادة ضد النساء والأطفال والمرضى وطواقم العمل الإنساني.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38713 شهيدًا و 89166 إصابة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في المحافظة الوسطى، استشهد شهيد وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال مسجد عبد الله عزام شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو حمدة" شرق مخيم النصيرات.

واستشهد 7 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "دياب" في الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عمارة جولس شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال بناية سكنية لعائلة "العيسوي" تؤوي نازحين في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "التتر" في مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلق الاحتلال قذائف دخانية شرق منطقة الشعف شرق غزة.

في شمال قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال المتوغلة قرب حاجز "إيرز" الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.