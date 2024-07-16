وسط اعتقالات واقتحامات.. اندلاع اشتباكات مسلّحة في قلقيلية وطوباس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اشتباكات مسلحة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير واعتقلت الشاب يوسف عامر جبارين عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب وضاحية الرهوة واعتقلت عددًا من الشبان عرف منهم: المواطن نعيم الجابري ونجله ديار، والفتى الجريح محمد رامي الطيطي والفتى سيف جهاد عدوي.

كما داهم الاحتلال قرية دير سامت واعتقل الشاب أمجد رسمي حروب ( أبو شرخ ) من منزله.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله واعتقلت الشاب محمد رياض خويرة، بعد مداهمة منزله.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الشويكة بطولكرم شمال الضفة واعتقل الشاب سيف بدو بعد مداهمة منزله.

كما داهمت عدة منازل في قرية رامين شرق طولكرم واعتلت أسطح المنازل عقب عملية إطلاق نار في القرية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين "إسرائيليين" وانسحاب المنفذ بسلام.

في قلقيلية، أطلقت قوات الاحتلال النار على عمال البلدية في منطقة صوفين بمدينة قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية، وسط إطلاق نار مكثف.

وقالت كتائب الأقصى - قلقيلية، إن مجاهدينا تصدوا لقوات الاحتلال الغاشم خلال اقتحام مدينة قلقيلية بصليات من الرصاص.

وفي طوباس، استهدف مقاومون آليات لقوات الاحتلال بعبوات ناسفة وخاضوا معها اشتباكات مسلحة.