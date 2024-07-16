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جماهير منتخب إسبانيا تحتفل بلقب كأس أوروبا برفع أعلام فلسطين

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بالفيديو جماهير منتخب إسبانيا تحتفل بلقب كأس أوروبا برفع أعلام فلسطين

16 يوليو 2024 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حرص الآلاف من مشجعي منتخب إسبانيا لكرة القدم على رفع الأعلام الفلسطينية وترديد هتافات مؤيدة لفلسطين وغزة خلال احتفالهم بفوز منتخبهم بلقب بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وحصد منتخب إسبانيا لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين بنتيجة 2-1.

وخرج مئات الآلاف من المشجعين إلى شوارع المدن الإسبانية المختلفة للاحتفال بتتويج منتخبهم بالبطولة، ولم ينس الكثير منهم رفع الأعلام الفلسطينية في خضم تلك الاحتفالات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حمل العديد من المشجعين لأعلام فلسطين إلى جانب الأعلام الإسبانية وترديد هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية أبرزها "الحرية لفلسطين".

يذكر أن غالبية الجماهير العربية دعمت منتخب إسبانيا ضد نظيره الإنجليزي في نهائي كأس أمم أوروبا، عرفاناً لمواقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، خلال العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وأعلنت إسبانيا في شهر مايو الماضي، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، تزامناً مع العدوان الصهيوني، في وقت لم تغب الأعلام الفلسطينية ولافتات التضامن عن مختلف الملاعب الإسبانية.

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#الحرب على غزة #الرياضة في غزة #طوفان الأقصى #مننخب إسبانيا

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