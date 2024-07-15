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الدّفاع المدني: ارتفاع عدد شهدائنا إلى 79 منذ بداية الحرب على غزة

15 يوليو 2024 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية من استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني
غزة - فلسطين أون لاين

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مساء أمس الأحد، إن عدد شهدائه في في مجزرة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ارتفع إلى 3 شهداء.

ونعى الدفاع المدني، ارتقاء الشهيد بلال رمضان فرحان، الذي ارتقى مساء الأحد، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في مجزرة المواصي.

وأعلن ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني في قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 79 شهيدًا.

وفي وقت سابق، وصف متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الاستهداف المباشر لطواقم الدفاع المدني ومقارهم في غزة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بأنه جريمة حرب.

واعتبر أن الاحتلال يضرب من جديد بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وجدّد المتحدث مناشدته الدول العربية تقديم المساعدة لهم، مشيرًا إلى أن المناشدات السابقة لم تلق آذاناً صاغية.

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#الدفاع المدني #الحرب على غزة #مجزرة خان يونس #طوفان الأقصى #مواصي خانيونس

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