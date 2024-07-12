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"إسرائيل" تعترف: أنظمة الجيش تعرضت لثلاثة مليارات هجوم إلكتروني منذ 7 أكتوبر

12 يوليو 2024 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن العقيد راحيلي ديمبينسكي، أن "عدد محاولات الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للجيش الإسرائيلي وصل إلى 3 مليارات منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت ديمبينسكي، قائدة وحدة مركز الحاسبات وأنظمة المعلومات التابعة للجيش المعروفة بالاختصار العبري "ممرام"، أن "الهجمات استهدفت أنظمة الحوسبة السحابية التشغيلية الرئيسية، والتي تشمل برامج تستخدمها القوات على الأرض لإدارة القتال وتحديد مواقع القوات وتبادل المعلومات".

وتعتبر وحدة (Mamram) التي ترأسها ديمبينسكي، مسؤولة عن حوسبة جيش الدفاع الإسرائيلي، خاصة البنية التحتية للخادم البعيد للجيش الإسرائيلي، كما تعتبر الوحدة مسؤولة أيضًا عن الحماية السيبرانية للأنظمة.

ولم تشر الصحيفة إلى مصادر تلك الهجمات، لكنها قالت إن ديمبينسكي تحدثت للمرة الأولى علنا عن عدد الهجمات خلال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات للجيش، نظمته مجلة "الناس والحواسيب" الإسرائيلية، الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن دمبينسكي لم تحدد أنواع الهجمات الإلكترونية ولا مستوى خطورتها.

وأضافت أنها في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر كانت مقتنعة بأن نظام الإنذار قد انهار، لكنها أدركت بسرعة أن الهجوم كان أكثر اتساعًا. 

كما أوضحت أن تطوير تطبيقات جديدة واستخدامها خلال الحرب أدى إلى زيادة العبء التشغيلي، مشيرة إلى أنهم وصلوا إلى 120% من قدرة الأجهزة الاستيعابية، مما تطلب معالجة فورية لتفادي البطء.

لهذا السبب، ركزت الوحدة في الأسابيع الأولى على تنظيم الموارد مجهزين بخوادم إضافية. كما أنشأت مركز معلومات إضافي وزادت من الاعتماد على خدمات السحابة من شركات مثل جوجل وأمازون المشاركة في مشروع "نيمبوس".

وكانت حماس فاجأت "إسرائيل" يوم 7 أكتوبر بهجو واسع النطاق على عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5 آلاف و431، وأسر نحو 239 على الأقل.

ووصف مسؤولون إسرائيليون في الجيش والمخابرات بأن الهجوم يعد "فشلا استخباريا وعسكريا وسياسيا غير مسبوق".

المصدر / وكالات
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#حرب غزة

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