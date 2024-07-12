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بالصور الاحتلال يعترف بمقتل جندي "إسرائيلي" في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة

12 يوليو 2024 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ،اليوم الجمعة، بمقتل جندي "إسرائيلي" في هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات شنه حزب الله، أمس الخميس، بالقرب من مستوطنة "كابري" شمال فلسطين المحتلة

وقالت القناة 12 العبرية، إن القتيل هو الرقيب أول (احتياط) فاليري شابونوف (33 عامًا)  ضابط آليات الكتيبة 9308 في لواء ألون.

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وأعلن حزب الله، أمس الخميس، أنه شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة مئة وستة وأربعين جنوب كابري.

واستهدف حزب الله بهجومه أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية.

كما استهدف في هجوم ثان التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة.

ومنذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماض،  يشهد جنوب لبنان تبادلًا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ردًا على عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

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#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الجنوب اللبناني

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