"وضعٌ مأساوي للغاية".. الدّفاع المدني يبدأ عملية انتشال الشّهداء من منطقتي تل الهوا والصّناعة بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، إن طواقمها بدأت عمليات انتشال الشهداء من مناطق تل الهوا ومنطقة الصناعة عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأوضح الدفاع المدني، أن عددًا من الآليات لا تزال تتمركز بمنطقة دوار أبو مازن في تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وحذّر المواطنيين بعدم المخاطرة والوصول لتلك المنطقة لاحتمالية وجود مخلفات للاحتلال، مؤكدًا صعوبة الوضع وخطورته بمنطقة الصناعة بعد انسحاب جيش الاحتلال.

وأعلن الدفاع المدني، أنه عثر على نحو 60 شهيداً في منطقتي الصناعة وتل الهوى بعد انسحاب الاحتلال عقب 7 أيام من العملية العسكرية.

وأكد أنه يبذل جهودًا للسيطرة على حريق اندلع في مخازن "البوية والدهان" بمنطقة الرمال، بالقرب من مسجد الكنز وسط مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال قتل مواطنين توجّهوا للحصول على مواد غذائية في تل الهوا والصناعة، لافتًا إلى احتمالية استشهاد كل المواطنين الذين كانوا في منطقة تل الهوا والصناعة بعد انتهاء العملية العسكرية.

وأفاد بأنه عثر على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أُحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة.

وذكر أنه انتشل شهداء من عائلة واحدة، فيما لا يزال يتلقى بلاغات استغاثة متواصلة في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة، خاصةً مع وجود عدد كبير من جثامين الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة.