"بمثابة إعلان حرب".. حاخام يهودي يدعو "الحريديم" للتّمرد ورفض قرار التجنيد

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حاخامات "يهود"، أمس الأربعاء، عن رفضهم السّماح بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وذلك بعد صدور أوامر من وزير الجيش "الإسرائيلي" يوآف جالانت بالبدء بتجنيد الطلاب المتدينين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأصدر الحاخام دوف لاندو، الزعيم الأرثوذوكسي الليتواني، تعليمات بعدم التجاوب مع استدعاءات الجيش تحت أية ظروف، حتى لو كان الاستدعاء الأول.

وأتى هذا التحرك نتيجة للتوتر المتصاعد إثر قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" الذي صدر قبل أسبوعين، والقاضي بضرورة تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش "الإسرائيلي"، ووقف تحويل الأموال للمؤسسات التي تأوي الطلاب المعفيين من الخدمة العسكرية.

وأوضح الحاخام لاندو أن هذا القرار يعد بمثابة "إعلان حرب" على العالم الديني، مشددًا على أن الأمر تجاوز قضية تجنيد الطلاب إلى تحدي أسس الهوية الدينية التي يحملونها.

وصرّح بأن التزام الجيش بأوامر المحكمة يجعل من المستحيل الاعتماد على أية تفاهمات سابقة مع القيادات العسكرية، مشيراً إلى أن امتثال الجيش لهذه الأوامر يعد بمثابة "استسلام كامل".

وفي وقت سابق، قال وزير جيش الاحتلال، "يمكننا تجنيد 4800 من اليهود المتدينين".

ووفقًا لتقارير وزارة الحرب "الإسرائيلية، فإن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف ملموس بينهم.