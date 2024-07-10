السكرتير السابق لنتنياهو يشتكي: تغيير نصوص اجتماعات للحرب وتسريب معلومات "حساسة"

غزة/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المستشار العسكري السابق لبنيامين نتنياهو تقدم برسالة للمستشارة القضائية للحكومة مدعيًا تغيير نص اجتماعات حساسة للحرب.

وبحسب القناة الـ 12 العبرية، وجه اللواء آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لبنيامين نتنياهو، اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بإجراء محاولات في ديوان المسؤول الأول في "تل أبيب" لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات حول تحديثات أمنية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي تزعم أنهم وجدوا منذ بداية الحرب على غزة فجوات بين بعض النصوص وبين المناقشات والمحادثات كما جرت بالفعل.

جاء ذلك بعد أن تلقى السكرتير العسكري اتصالًا من أفراد في مكتب رئيس الوزراء سرًا، حذروه فيه من أن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا "العبث" في البروتوكولات أو النصوص لعدة اجتماعات تناولت مناقشات أمنية مهمة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من رئيس المحكمة العليا، ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

بحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي عوزي فوجلمان، وأنه يخشى تعيين الرئيس السابق إستر حايوت رئيسة للجنة.

في وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".

يشار إلى أن نتنياهو يتعرض لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.