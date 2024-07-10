فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الرئيس الإيراني الجديد يبعث برسالة إلى إسماعيل هنية.. وهذا فحواها !

قالوا لي اسمي.. ولكن لا أذكره! .. الأسير المحرر عبيات يكشف تفاصيل مروعة عن سجن النقب (شاهد)

أكذوبة الممرات الآمنة من جديد.. الداخلية تحذّر من الاستجابة لدعوات إخلاء مدينة غزة والنزوح جنوبًا

الأونروا: مباني الوكالة في غزة تعرضت لـ 453 هجمة منذ بدء الحرب

ترك عناصر وحدة "شيلداغ" القتال.. تحقيقات جديدة لجيش الاحتلال حول 7 أكتوبر تكشف "إخفاقات خطيرة"

في يومها الـ 278.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حسن نصر الله: ما تقبل به حماس بشأن مفاوضات هدنة بغزة نقبله جميعًا

حماس: اعترافات جنود الاحتلال بجرائمهم في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

"من الطراز الفاخر".. القسام تنشر مشاهد "ملحميّة" لعملية إغارة على مقر عمليات الاحتلال برفح

المكتب الإعلامي الحكومي: تصعيد سياسة التجويع سيكون له أثرًا كارثيًا

الرئيس الإيراني الجديد يبعث برسالة إلى إسماعيل هنية.. وهذا فحواها !

10 يوليو 2024 . الساعة 22:09 بتوقيت القدس
...
images.jpeg
غزة/ فلسطين أون لاين

ردّ الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وأكّد بزشكيان لهنية أنّ إيران ستواصل دعمها "الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف".

وتابع بزشكيان في رسالته: "أثق بأنّ الشعب الفلسطيني وفي ظلّ صموده التاريخي وبطولات مقاوميه، سيُحقق النصر".

وقبل أيام، بعث هنية، برسالة تهنئة إلى بزشكيان، بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني بانتخابه رئيساً للبلاد.

وقال هنية لبزشكيان: "نبعث إليكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، وفي ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي".

وأضاف هنية "أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#غزة #إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة