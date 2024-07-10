العداء أبو ديب ينضم لقافلة شهداء حرب الإبادة الجماعية في غزة

غزة _فلسطين اون لاين

التحق العداء وسيم أبو ديب بقافلة شهداء الحركة الرياضية، عدما ارتقى خلال إحدى غاراته على مدينة خانيونس.

وكان الشهيد أبو ديب أحد أفراد المنتخب الوطني لألعاب القوى منذ عدة سنوات، حيث شارك في العديد من البطولات العربية والقارية أولها البطولة العربية تحت 20 سنة بالأردن عام 2018، وفي بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات بالأردن عام 2018، ودورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا عام 2018، وآخرها البطولة العربية للرجال والسيدات التي أقيمت تونس 2021.

ونعى اتحاد ألعاب القوى الشهيد أبو ديب وشدد على دور الحركة الرياضية في الدفاع عن الوطن ومقدراته، معتبراً ذلك بمثابة الشرف والنيشان على صدر الاتحاد وكل الرياضيين.