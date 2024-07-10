الاحتلال يهدم محلين تجاريين في بيت لحم

غزة - فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، محلين تجاريين في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بهدم محل تجاري لمواد البناء في منطقة الشرفة شرقا، كما هدمت محل آخر للبلاط في منطقة المشاهد غربًا".

ووفقًا لتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلًا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنًا منهم 292 طفلاً و199 امرأة.