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"لن يفلح في إخضاع شعبنا الصّامد"

حماس: تصعيد الاحتلال عدوانه على أحياء مدينة غزة إمعان في حرب الإبادة المتواصلة

08 يوليو 2024 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على أحياء مدينة غزة إمعانٌ في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر تسعة أشهر.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن العدو المتغطرس، الذي يمارس أبشع صور العدوان والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية المتواطئة معه؛ لن يفلح في إخضاع شعبنا الصامد مهما صعَّد من جرائمه.

وأكدت أن المقاومة الباسلة ستواصل تصدّيها البطولي لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن ارضنا.

وأضافت، "في الوقت الذي نحذر فيه من إقدام جيش الاحتلال على تصعيد مجازره بحق المدنيين، في ظل تدميره للقطاع الصحي وخروج المستشفيات عن الخدمة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

 

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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