إصابة مستوطن بهجوم واسع لحزب الله على مواقع للاحتلال بالجليل الأسفل

غزة/ فلسطين أون لاين

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأسفل شمالا، وأن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت بعضها بنجاح.

من جانبها، أفادت "نجمة داود" (الإسعاف) بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم، واشتعال حرائق عدة في محيط طبريا، وفق موقع "والا" العبري.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على منطقة الجليل شمالي إسرائيل".

وتحدثت الإذاعة عن "انطلاق صفارات الإنذار بمناطق شمالي البلاد حتى منطقة سدي إيلان على بعد 33 كيلومترا من الحدود اللبنانية".

وذكر الموقع أن "صفارات الإنذار تدوي في بعض المناطق شمالي إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم "رصد إطلاق عشرات الصواريخ والمسيّرات على مناطق عدة في الجليل الأسفل والشرقي، واعتراض بعضها، مع ترجيح وجود إصابات مباشرة".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان عبر تلغرام، "استهداف قاعدة نيمرا الإسرائيلية (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.