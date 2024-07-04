الحوثي: استهدفنا 162 سفينة منذ بدء عملياتنا المساندة لغزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت زعيم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس، أن قواتها استهدفت 162 سفينة منذ بدء عملياتها المساندة لقطاع غزة في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وقال زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، إن "عمليات الإسناد لغزة هذا الأسبوع لجبهة اليمن بلغت 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد".

وأضاف أن "عملياتنا خلال الأسبوع الماضي نفذت بـ 20 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مسيّرة وزورق على طول مسرح العمليات البحرية".

وتابع: "استهدفنا هذا الأسبوع 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة إلى 162 سفينة".

وفي السياق، أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، تعرض بلاده اليمن إلى 19 غارة أميركية وبريطانية في الأسبوع الجاري.

وقال في خطاب له، إن "عدد الغارات على بلدنا (اليمن) هذا الأسبوع بلغت 19 غارة أميركية وبريطانية. الأميركي يسعى لإقناع بعض الدول ومنها عربية بفتح مجالها لتنفيذ غارات معادية ضد اليمن".

وتابع الحوثي "بعض الأنظمة والجيوش العربية تحاول بجدية عجيبة اعتراض صواريخ اليمن وطائراته خدمة للعدو، وهو أمر مؤسف ومحزن".

ومضى قائلا "في حال تورط أي نظام مع الأميركي لخدمة العدو فمن حق شعبنا أن يتخذ أي إجراء ضروري للرد على ذلك".

و"تضامنًا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.