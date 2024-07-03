أوزيل يواصل دعم فلسطين ويطالب بوقف العدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

جدّد نجم الكرة الألمانية السابق مسعود أوزيل دعمه للقضية الفلسطينية، مواصلاً بذلك مواقفه المشرفة، خصوصاً خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ونشر أوزيل الذي ينحدر من أصول تركية عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل صورة لقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، معلقاً عليها "حسبنا الله ونعم الوكيل".

كذلك شارك أوزيل الذي اعتزل العام الماضي، على خاصية القصص اليومية عبر صفحته على إنستغرام صورة تفاعلية شاركها عشرات الآلاف تدعو إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة من خلال وسم "أوقفوا الحرب" باللغتين العربية والإنجليزية.

واعتاد نجم ريال مدريد السابق، التعبير عن دعمه وتضامنه اللامحدود مع الشعب الفلسطيني، في كل مرة يصعد فيها الاحتلال عدوانه، ولا سيما خلال العدوان الحالي المستمر منذ تسعة أشهر.

ومن المعروف عن نجم المنتخب الألماني السابق مواقفه المؤيدة للقضايا الإنسانية والإسلامية حول العالم، التي كان أحدها وأهمها حديثه عن الظلم الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين عندما كان لاعبا لأرسنال الإنجليزي، بجانب إشارته دائما إلى القضية الفلسطينية ومواكبته الأحداث فيها والتعليق عليها في كل مناسبة.