الاحتلال يهدم منزلاً في أم الفحم بحجة البناء دون ترخيص

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في حي ربزة كيوان بمدينة أم الفحم، بحجة البناء دون ترخيص.

ونُفذت عملية الهدم، بحماية من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، إذ منعت الأهالي من الخروج من منازلهم وحتى التوجه إلى العمل، حتى انتهائها من الهدم.

حجة عدم الترخيص

ويعود المنزل الذي تم هدمه للشاب أنس كيوان، وتذرعت السلطات لهدمه بحجة البناء دون ترخيص.

وعلى خلاف البناء في البلدات والمستوطنات الإسرائيلين تصعب سلطات الاحتلال على العرب الفلسطينيين من استصدار تراخيص البناء، ما يعرض أي بناء لخطر الهدم الفوري.

المصدر / فلسطين أون لاين