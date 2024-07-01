آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 269

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 269 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومرتكبًا جرائم حرب لا تعدّ ولا تحصى بدءًا من استخدام المدنيين كدروع بشرية ودفن المرضى وهم أحياء وسرقة أعضاء الشهداء، وصولًا إلى شن حرب التجويع القاسية على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الأطفال والمرضى وكبار السن نتيجة الجفاف والجوع الشديد.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول، إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، وسط تكثيف للقصف الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في مدينة غزة، واصلت طائرات "كواد كابتر" إطلاق نيرانها في محيط سوق البسطات بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع غارات جوية متفرقة وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وأُصيب عدد من المواطنين إثر إلقاء طائرة مسيرة "إسرائيلية" قنبلة في محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت طائرات الاحتلال المسجد الكبير في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بأن أصوات عدة انفجارات دوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من خانيونس.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال مبنى سكنيًا في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت آليات الاحتلال مناطق غرب ووسط مدينة رفح جنوب القطاع.