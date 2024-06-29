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إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه "إصبع الجليل"

29 يونيو 2024 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، بأن 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت تجاه منطقة "إصبع الجليل" قرب الحدود مع لبنان.

وقالت الهيئة "تم إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان"، موضحة أن أحد هذه الصواريخ سقط في منطقة "تل حاي"، فيما سقط الاثنان الآخران في "مسغاف عام (بمنطقة إصبع الجليل)"، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يرد بالمدفعية على مصادر النيران".

كريات شمونة

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت في وقت سابق السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في "كريات شمونة" و"تل حاي" بإصبع الجليل.

فيما دعت بلدية "كريات شمونة" عبر بيان نشرته بحسابها على تطبيق "تلغرام" سكانها إلى النزول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة، عقب دوي صفارات الإنذار.

ويعد حزب الله هجماته على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية بأنها في إطار الفعل المقاوم التضامني مع غزة والتي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا ضروسا عليها منذ 7 من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#لبنان #صواريخ مضادة للدروع #إصبع الجليل

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