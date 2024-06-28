الجامعة الإسلامية في غزة تعلن استئناف الدراسة إلكترونيًا.. وهذه أبرز التّفاصيل

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الجامعة الإسلامية في غزة، يوم الجمعة، عن استئناف الدراسة لمن يرغب من طلبة البكالوريوس ممن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة للدراسة عبر نظام التعليم الإلكتروني عن بعد، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023.

وقالت الجامعة في بيان تفصيلي، "انطلاقًا من خطة الجامعة في أداء رسالتها والحفاظ على مستقبل أبنائها، واستثمارًا لأوقاتكم بما هو مفيد، وحرصًا على استئناف العملية التعليمية بالجامعة وإنهاء الفصل الدراسي الأول 2024/ 2023م بنجاح، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها طلبتنا وأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، فإنه يسر الجامعة الإسلامية بغزة أن تعلن عن استئناف الدراسة لمن يرغب من طلبة البكالوريوس ممن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة للدراسة عبرنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023".

وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد في التدريس للفصل الدراسي الأول، واستمرار اعتماد منصة (مودل) التعليمية كمنصة أساسية للتدريس بالجامعة خلال هذاالفصل، واعتماد نظام دراسة مكثف (نظام الفصل الدراسي الصيفي).

وأوضحت أنه ستستأنف الدراسة خلال هذا الفصل تدريجيًا على مرحلتين، الأولى: سيتم طرح وتدريس متطلبات الجامعة من 1/7/2024 وحتى 31/7/2024 على أن تكون الامتحانات النهائية من 8/3/2024 وحتى 8/8/2024، أما الثانية: سيتم طرح وتدريس باقي المساقات (التخصص، المساقات العملية أو الجزء العملي من المساقات النظرية، والمساقات السريرية) من 10/8/2024 وحتى 12/9/2024 على أن تكون الامتحانات النهائية من 14/9/2024 وحتى 19/9/2024، مع التنويه إلى أن هذا التقويم يمكن أن يطرأ عليه بعض التعديل في حينه حسب التطورات والأحداث الطارئة".

ولفتت إلى أنه يُسمح للطالب بالجمع بين التسجيل بالجامعة الإسلامية للفصل الدراسي الأول 2024/2023 مع تسجيله لمساق أو أكثر في أي من جامعات الضفة (كطالب زائر)، شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى للساعات التي يدرسها في الجامعة الإسلامية وفي جامعات الضفة ما ينص عليه النظام الأكاديمي للجامعة.

وأفادت الجامعة بأنه يُسمح للطالب بتسجيل مساق أو أكثر من (متطلبات الجامعة أو متطلبات التخصص) إضافة لما كان قد سجله عند بداية التسجيل للفصل الدراسي الأول سابقًا، شريطة أن تكون هذه المساقات مدرجة ضمن خطته الدراسية، وأن لايزيد الحد الأعلى لإجمالي عدد الساعات المسجل في كل من المرحلة الأولى أو الثانية عما ينص عليه النظام الأكاديمي، وأن تتم هذه الإضافة حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء دراسة المرحلة الأولى أو الثانية بحد أقصى.

وذكرت أنه سيتم تقليص الواجبات والاختبارات القصيرة خلال مرحلتي الدراسة في الفصل الأول إلى الحد الأدنى.

وأعلنت أنه سيتم إلغاء الاختبارات النصفية لكلا المرحلتين في الفصل الدراسي الأول، وسيتم عقد الاختبارات النهائية إلكترونيًا من خارج الجامعة، وسيتم اعتماد نظام التقييم الرقمي المعتاد في احتساب درجات الطلبة لكلا المرحلتين.

وأضافت، "الطلبة الذين تحول ظروفهم وإمكاناتهم الحالية دون التحاقهم بالفصل الدراسي الأول بسبب الحرب فإن الجامعة تطمئنهم بأنها ستقف معهم ولن تتخلى عنهم وستتابع مسيرتهم التعليمية حين تتوفر الإمكانية العملية لديهم لذلك"

وأكدت أنه سيتم تأجيل استيفاء ما تبقى من الرسوم الدراسية عند التسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2023، وذلك تقديرًا من الجامعة للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الطلبة وذويهم وأبناء شعبنا، ودعما لصبرهم وصمودهم.