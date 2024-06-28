قراءة عسكرية: كمائن المقاومة ستدفع الاحتلال لإعادة حساباته في عملية "الشّجاعية"

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة في مواجهة عملية الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تدحض مزاعم الاحتلال بالقضاء على قدرات المقاومة، وقرب الإعلان عن "هزيمتها".

وأوضح الدويري أن استهداف قوى المقاومة آليات الاحتلال بعبوات متفجرة يعني أن المواجهة ربما تكون من مسافة الصفر، بخلاف ما كان عليه الحال في مناطق سابقة حيث يتم استهداف الآليات بصاروخ الياسين أو التاندوم.

وقال، إن إعلانات فصائل المقاومة فيها رد واضح على ادعاءات ومزاعم الاحتلال وجيشه بتدمير كتائب المقاومة في الشجاعية، حيث تستمر المقاومة في التصدي له مستخدمة إمكاناتها وقدراتها.

وأمس الخميس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ عمليات تفجير واستهداف لآليات مختلفة منها دبابة ميركافا وناقلات جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية.

تأتي تلك العمليات عقب إعلان جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية مباغتة في حي الشجاعية، وشن قصف جوي ومدفعي بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال العسكرية تجاه الحي المكتظ بالسكان.

وذكر الدويري أن عملية الاحتلال في الشجاعية هي المحاولة الثانية من الاحتلال للدخول إلى شرق الشجاعية، إذ لم يسبق له إلا تنفيذ محاولة واحدة بخلاف ما حدث مع حي الزيتون مثلا، حيث حاول دخوله 4 مرات، كما حاول دخول جباليا 3 مرات.

ويرى الدويري أن الاحتلال سيعيد حساباته قبل تنفيذ أي عملية قادمة في مناطق أخرى، وأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض تلك العمليات من حيث العدد ولكن ليس من حيث النوع، لأنه سيحتاج لقاعدة بيانات معلوماتية تكشف له طبيعة المقاومة وقدراتها المتوفرة وردودها المتوقعة.