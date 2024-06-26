فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني

لليوم الـ 264 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

الاحتلال يهدم منازل ومنشئات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

الهلال والصليب الأحمر الدوليان: أزمة الغذاء في غزة وصلت لنقطة حرجة

غانتس: إذا نشبت حرب شاملة فإن الثمن في (إسرائيل) سيكون باهظا

"فقدوا 30 كيلوغرامًا من أوزانهم".. "هآرتس" تكشف عن تقليص إدارة السّجون كميات الطّعام للأسرى

"يريدون الانقلاب على زوجي".. سارة نتنياهو تُهاجم قادةً بجيش الاحتلال

مدجّجون بالسّلاح وترافقهم كلاب بوليسية".. انتشار للجيش الأمريكي في الرصيف العائم قبالة سواحل غزة!

بصاروخٍ باليستيٍّ جديد.. القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينةً "إسرائيلية" في البحر العربي

استشهد بغارة صهيونية.. الصّحة بغزة تنعى أخصائي العلاج الطبيعي فادي الوادية

قصف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني

26 يونيو 2024 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
...
قصف شمال فلسطين المحتلة

تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود مجددا، صباح اليوم الأربعاء، بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين، ما يثير مخاوف من نشوب حرب واسعة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله.

كما ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل في بلدة شبعا جنوب لبنان، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدة راميا وجبل بلاط.

هجمات بالمسيرات

وفي المقابل نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية.

وفي السياق دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من المستوطنات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

هجمات التي نفذها حزب الله، تأتي ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#حزب الله #الاحتلال #قصف #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة