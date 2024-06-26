قصف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني

تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود مجددا، صباح اليوم الأربعاء، بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين، ما يثير مخاوف من نشوب حرب واسعة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله.

كما ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل في بلدة شبعا جنوب لبنان، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدة راميا وجبل بلاط.

هجمات بالمسيرات

وفي المقابل نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية.

وفي السياق دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من المستوطنات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

هجمات التي نفذها حزب الله، تأتي ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين