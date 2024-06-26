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"يريدون الانقلاب على زوجي".. سارة نتنياهو تُهاجم قادةً بجيش الاحتلال

26 يونيو 2024 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت سارة نتنياهو، إن قادةً بالجيش "الإسرائيلي" لديهم خطة لتنفيذ انقلاب عسكري على زوجها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، فإن سارة اتّهمت عددًا من قادة الجيش أنهم يريدون تنفيذ انقلاب عسكري على زوجها.

وجاءت الاتهامات خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء.

واتنكر أهالي الأسرى تصريحها وقاطعوها بالقول: لايمكنك القول بأنك لا تثقين بالجيش "الإسرائيلي"، فأجابت: "إنها لا تثق بكبار القادة".

وأشارت الصحيفة إلى أن سارة نتنياهو رددت كثيرًا عبارة " قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري" على زوجي".

وفي وقت سابق، اتهم يائير (نجل نتنياهو) الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك) بالخيانة في مواجهة هجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب يائير على حسابه عبر منصة "إكس" "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟".

وأضاف "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؟".

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#الحرب على غزة #سارة نتنياهو #طوفلن الأقصى

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