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"مشهد مروّع".. كلب بوليسي "إسرائيلي" ينهش مسنةً فلسطينية في جباليا

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بالفيديو "مشهد مروّع".. كلب بوليسي "إسرائيلي" ينهش مسنةً فلسطينية في جباليا

26 يونيو 2024 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

عرضت قناة الجزيرة الفضائية، أمس الأربعاء، مشاهد حصرية لاعتداء كلب بوليسي، يتبع لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع المسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل الاحتلال على كلب بوليسي اعتدى لوقت طويل على المسنة الفلسطينية داخل بيتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وقالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عامًا)، إن قوات الاحتلال أطلقت عليها كلبًا عضّها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وأكدت أنها كانت قد امتنعت مرارًا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.

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ونهاية الشهر الماضي، انسحب جيش الاحتلال من شمال القطاع، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 20 يومًا، مخلفًا دمارًا واسعًا غير مسبوق، خاصة في مخيم جباليا ومحيطه، وحرق مئات المنازل.

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#مخيم جباليا #الحرب على غزة #كلب بوليسي #طوفان الأقصى

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