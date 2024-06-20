منذ بدء الحرب.. أكثر من 60 مليون دولار خسائر قطاع الصيد بغزة

غزة/ خاص فلسطين اون لاين:

يعيش صيادو قطاع غزة ظروفاً مأساوية للغاية في ظل منع الاحتلال الاسرائيلي ولوجهم للبحر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وما صاحب ذلك من تدمير كبير للموانئ وقوارب وغرف الصيد.

وقدَّر نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش حجم الخسائر المالية التي تعرض له قطاع الصيد بغزة بأكثر من 60 مليون دولار منذ بداية الحرب على القطاع قبل 9 أشهر.

وبين عياش لـ "فلسطين أون لاين"، أن سلطات الاحتلال دمرت 144 غرفة للصيادين في ميناء غزة، و10 غرف في ميناء شمال غزة و50 غرفة في وسط قطاع غزة، و30 غرفة في ميناء خانيونس جنوب قطاع غزة و25 غرفة في ميناء رفح جنوب القطاع.

كما ويقدَّر عياش عدد الصيادين 5 ألاف صياد، وهم يشاركون في تأمين الأمن الغذائي من الأسماك لسكان القطاع الساحلي البالغ تعدادهم ما يزيد عن مليوني نسمة.

من جانبه، بين زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين أن الاحتلال دمر منذ بدء الحرب على قطاع غزة 87% من مراكب الصيد.

وبين بكر لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال دمر في حربه نحو 1050 قارباً بمحرك بما يشمل 96 من اللانشات و900 قارب بدون محرك.

أشار بكر إلى، ارتقاء 150 صياد خلال الحرب، 20 منهم أثناء ممارسة مهنة الصيد.

ونوه أبو بكر إلى، أن سلطات الاحتلال كانت قبل الحرب تشدد من خناقها على أعمال الصيد، حيث تمنع الصيادين من الولوج إلى مسافات يتكاثر فيها السمك خاصة في شمال البحر وتطلق النيران على الصيادين.

وأضاف، أن الاحتلال منذ فرض الحصار على القطاع يمنع توريد مادة الفيبرجلاس المخصصة لصناعة القوارب، وإصلاح الأعطال كما أنه يمنع توريد المحركات اللازمة لتشغيل القوارب.

وقبل الحرب كانت تحدد بحرية الاحتلال مساحات مختلفة للصيد أمام ساحل غزة البالغ طوله 42 كيلومترًا مربعًا، وتصل إلى ستة أميال في المنطقة الممتدة بين ميناء الصيادين والحدود الشمالية للقطاع، وتتراوح المساحة بين 12– 15 ميلاً كلما اتجهنا إلى جنوب الساحل انطلاقًا من الميناء.

من جانبه، تحدث الصياد خالد الهبيل عن ظروف معيشية جداً صعبة يواجها بعدما فقد مصدره الوحيد، مبيناً انه اضطر إلى النزوج من مدينة غزة إلى أكثر من مكان حتى وصل به الحال إلى خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبين الهبيل لـ "فلسطين أون لاين"، أنه معيل لثمانية أفراد، متحدثاً عن ظروف الصيادين الصعبة وحاجتهم إلى إنتباه المؤسسات المحلية والدولية لتقديم لهم يد العون والمساعدة.

وحسب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة في غزة، وليد ثابت إن معدل انتاج قطاع غزة من الأسماك 5100 طناً سنوياً، وأن قطاع غزة كان يسوق سنوياً قبل الحرب إلى الضفة الغربية (100) طناً من الأسماك الاقتصادية، سواء المصطادة من البحر أو المنتجة داخل المزارع، مثل الدنيس الذي يحتل ( 60%) من التسويق، واللوكس والجمبري.

ويُلفت الانتباه إلى، صعود إنتاج الاستزراع السمكي خلال السنوات العشرة الماضية، حيث انتقل سهم الصعود من (15) طناً في عام 2010 إلى(600) طناً العام المنصرم.