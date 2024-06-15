اندلاع حريق في موقع "كيسوفيم" العسكري بعد قصفه بصواريخ القسّام

غزة - فلسطين أون لاين

اندلع حريقٌ في موقع كيسوفيم العسكري، أمس الجمعة، بعد استهدافه برشقة صاروخية من كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "حريقاً اندلع في موقع كيسوفيم بعد استهدافه برشقة صاروخية انطلقت من غزة".

وأعلنت كتائب القسام في في بلاغ عسكري، أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري التابع للاحتلال برشقة صاروخية.

وكان مجاهدو القسّام، قد نجحوا بتفجير فتحة نفق فُخِّخت مسبّقاً في قوة صهيونية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وأقرّ الإعلام العبري، بعملية تفجير النفق، مؤكدًا إخلاء الإصابات في صفوف الجنود إلى المستشفيات.

وأمس الجمعة، دكّت كتائب القسام تجمعاً للقوات الصهيونية المتوغلة شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم.

واستهدف مجاهدوها دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي في تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كما دكت القسّام قوات الاحتلال المتمركزة في الجنوب والجنوب الغربي لحي تل السلطان بقذائف الهاون.