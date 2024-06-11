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6 شهداء برصاص وقذائف الاحتلال خلال اقتحام كفر دان غرب جنين

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وسط اشتباكات عنيفة ..

محدث بالفيديو والصور 6 شهداء برصاص وقذائف الاحتلال خلال اقتحام كفر دان غرب جنين

11 يونيو 2024 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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شهداء جنين
غزة/ فلسطين أون لاين

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، إن طواقهما انتشلت جثماني شهيدين جديدين من المنزل المستهدف في كفر دان غرب جنين، وبذلك يرتفع عدد شهداء البلدة الذين سقطوا برصاص وقذائف الاحتلال إلى 6.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أسماء الشهداء الذين ارتقوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في كفر دان، وهم: صقر عارف عابد (٢٨ عاماً)، أحمد محمد سمودي (٢٤ عاماً)، أيمن عبد الكريم أبو فضالة (٢٤ عاماً)، محمد هزاع مرعي ( ٣٢ عاماً)، مصطفى علام مرعي (٢١ عاماً). أحمد محمد أبو عبيد (٢١ عاماً).

وفي وقت سابق، استشهد الشابان أيمن العدس وأحمد السمودي من بلدتي برقين واليامون برصاص قوات الاحتلال في كفر دان غرب محافظة جنين، وذلك فيما أطلقت مروحية حربية للاحتلال نيرانها في القرية بالتزامن مع اقتحام لقوات الاحتلال واندلاع اشتباكات مسلحة.

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين، وجيش الاحتلال خلال اقتحامه قرية كفرذان غرب جنين بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوة اسرائيلية خاصة كفر دان مساء اليوم، تبعها إرسال جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة.

وأضافت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال تُحاصر منزلًا في البلدة، وأطلقت عليه 4 صواريخ محمولة على الكتف، مشيرًا إلى أنّها تُنادي عبر مكبرات الصوت على المحاصرين لتسليم لأنفسهم.

 وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين في كفر دان، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر والحربي فوق أجواء البلدة.

وأضاف أنّ المقاومين فجّروا عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وأطلقوا النار صوب شاحنة النقل التي استخدمتها القوة الخاصة للتسلل.

هذا وقد أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أنّ مقاتليها في مجموعات كفرذان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة تسللت للمنطقة.

#جنين #الضفة الغربية

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