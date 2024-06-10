ارتفاع حصيلة مُعتقلي الضّفة الغربية في سجون الاحتلال إلى 9155 أسيرًا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من (9155) حالة اعتقال ممن أبقى الاحتلال "الإسرائيلي" على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقال نادي الأسير في تصريح صحافي، إن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتّى صباح يوم الإثنين، 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من يطا/الخليل، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى أفرج عنهم مؤخرًا، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ووفقًا لتقرير نادي الأسير، فقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، سلفيت، القدس، وطوباس التي تشهد عملية اقتحام واسعة.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.