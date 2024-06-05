سلوفينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وترفع علمها أمام حديقة البرلمان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت سلوفينيا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، فيما رفع العلم الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا.

وصادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن سحب الحزب الديمقراطي المعارض مقترحه لإجراء استفتاء بالخصوص.

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون في منشور على منصة "إكس"، إن "بلادها تشهد يومًا تاريخيًا بعد أن أصبحت الدولة 147 التي تعترف رسميا بدولة فلسطين".

Today is a historic day!The National Assembly of🇸🇮has officially recognized Palestine,making🇸🇮the 147th country to do so.This recognition is an expression of our commitment to peace&justice.🇸🇮is on the right side of history,contributing to the twostate solution for lasting peace. pic.twitter.com/IziP2BA44u — Tanja Fajon (@tfajon) June 4, 2024

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "الاعتراف اليوم بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة يبعث الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وصبا اليوم، رُفع العلم الفلسطيني في حديقة برلمان الدولة الأوروبية، إلى جانب أعلام الدول الأخرى في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت حكومة سلوفينيا جلسة لمناقشة قرار الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال غولوب في تصريحات عقب الجلسة، إن "بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.