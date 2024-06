سلوفينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وترفع علمها أمام حديقة البرلمان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت سلوفينيا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، فيما رفع العلم الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا.

وصادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن سحب الحزب الديمقراطي المعارض مقترحه لإجراء استفتاء بالخصوص.

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون في منشور على منصة "إكس"، إن "بلادها تشهد يومًا تاريخيًا بعد أن أصبحت الدولة 147 التي تعترف رسميا بدولة فلسطين".

Today is a historic day!The National Assembly of🇸🇮has officially recognized Palestine,making🇸🇮the 147th country to do so.This recognition is an expression of our commitment to peace&justice.🇸🇮is on the right side of history,contributing to the twostate solution for lasting peace. pic.twitter.com/IziP2BA44u