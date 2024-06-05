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في صباح "مسيرة الأعلام الإسرائيلية"

لجان المقاومة تدعو لشد الرّحال إلى المسجد الأقصى وحمايته من تدنيس المستوطنين

05 يونيو 2024 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دعت لجان المقاومة في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا الميامين لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من تدنيس المستوطنين الصهاينة الذين سينظمون ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام".

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحافي، "لتكن حشودنا وزحوفنا رسالة لكل الصهاينة وداعميهم بأن القدس والمسجد الأقصى أرض عربية إسلامية سنحميها بأرواحنا ودمائنا وكل تضحياتنا تهون فداء لها".

ووجّهت رسالةً لأهلنا في الضّفة والقدس والداخل المحتل، "أنتم العناوين العريضة وفصل الصمود وأصحاب الحق في القدس والمسجد الأقصى والحق سينتصر عندما يتحرك أصحابه لنصرته".

ودعت لجان المقاومة إلى أن يكون اليوم الأربعاء يومًا مشهودًا في الدفاع عن عروبة وإسلامية القدس والمسجد الأقصى ودعمًا وإسنادًا لشعبنا ومقاومته في قطاع غزة ورفضًا لحرب الإبادة التي ترتكب بحق النساء والأطفال وكل مناحي الحياة بدعم وسلاح أمريكي وتشجيع غربي إجرامي.

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