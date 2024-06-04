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وزارة الدّاخلية: استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة بغزة تجاوزٌ لكل القوانين الدّولية

04 يونيو 2024 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني ثمانية من عناصر جهاز الشرطة، الذين استشهدوا صباح اليوم في غارة "إسرائيلية" استهدفت مركبة يستقلونها أثناء القيام بواجبهم الشرطي في تقديم الخدمة للمواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الداخلية في تصريح صحافي، أن إمعان الاحتلال في الجريمة بمواصلته استهداف منتسبي جهاز الشرطة بهدف نشر الفوضى وإرباك الجبهة الداخلية سيبوء بالفشل، وسيواصل جهاز الشرطة القيام بواجبه في خدمة المواطنين مهما بلغت التضحيات.

وقالت، إن "الاحتلال باستهدافه جهاز الشرطة يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي حرمت استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازًا مدنيًا ويقدم خدمة إنسانية في ظل جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استهداف الشرطة الفلسطينية

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