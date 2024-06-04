المكتب الحكومي: استهداف الاحتلال لمركبة الشرطة عملٌ إجرامي لإرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى

غزة - فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، جريمة الاحتلال الجبانة بقصف سيارة تتبع لجهاز الشرطة بالقرب من أبراج الكلية في مدينة دير البلح خلال مهامهم الاعتيادية في حفظ الأمن والنظام العام؛ ما أسفر عن ارتقاء ٨ شهداء من رجال الشرطة وإصابة عدد من المارة.

وقال المكتب الحكومي في تصريح صحافي، إن "تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية عملًا إجراميًا، يهدف من خلاله العدو الصهيوني لإرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتسيير حياة المواطنين وتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا".

وأكد أن لهذه الكوادر حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من قصفها جريمة صهيونية مركبة تعكس استهتارًا بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد المكتب الحكومي على أن كل مساعي ومحاولات الاحتلال لضرب الجبهة الداخلية، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفوضى والفلتان الأمني.

وثمّن حالة التكاتف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعيًا إياه إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على المحتل النازي المجرم، الذي يرتكب جرائمه ضد كل مقدرات ومكونات شعبنا.

