رئيس بلدية مستوطنة "شلومي": سنستغرق سنوات لترميم الأضرار النّاجمة عن صواريخ حزب الله على المستوطنة

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس بلدية مستوطنة "شلومي" الواقعة عند الحدود مع لبنان، إن قائد القيادة الشمالية في لم يجب على الأسئلة التي وجهت له خلال الاجتماع مع رؤساء المستوطنات يوم أمس حول موعد عودة المستوطنين إلى الشمال.

وأوضح رئيس البلدية أنه تحدث خلال الاجتماع مع قائد القيادة الشمالية عن سقوط صواريخ بركان التي تُلحق أضرارًا كبيرة بالمستوطنات.

وأضاف، "نحن نعلم أن صواريخ بركان مداها قصير، وهذا يعني أن عناصر حزب الله يطلقون هذه الصواريخ من نقاط حدودية قريبة مما يدل على أن عناصر حزب الله لم ينسحبوا من المنطقة الحدودية".

وأكد رئيس البلدية في حديث مع إذاعة جيش الاحتلال، أن الأمر سيستغرق سنوات لترميم الأضرار الناجمة عن الصواريخ من لبنان.

وتابع، "كثير من مهجري الشمال يتأقلمون في وسط البلاد ولن يعودوا إلى مناطقهم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي، أنّ المستوطنة قررت قطع العلاقة مع حكومة الاحتلال، وإخراج كل الجنود من "مرغليوت"، وذلك لاستياء رؤساء السلطات في مستوطنات الشمال، من تجاهل حكومة الاحتلال للحرب التي تجري منذ 8 أشهر عند الحدود مع لبنان.

وتابع دافيدي أنّ غرفة العمليات العسكرية في المستوطنة ستغلق، ولا يمكن لأحد بمن فيهم جنود وضُباط "الجيش" دخول المستوطنة.

وأكد أنّ "مستوطنة مرغليوت ليس بحاجة للحماية من حزب الله بل من الحكومة الإسرائيلية التي تدمر المستوطنة بقراراتها".

وأشار دافيدي إلى أنّ "المستوطنة تضررت من قرار الحكومة ووزارة الزراعة بنحو مباشر، والذي تسبب بضرر أكبر من صواريخ حزب الله المضادة للدروع".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة قوله إن 40% من المستوطنين لا ينوون العودة ونتوقع ارتفاع النسبة مع كل يوم يمر دون تغيير.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ نزوح عشرات آلاف المستوطنين من شمالي فلسطين المحتلة، يمثّل "شهادة عجز لإسرائيل على مرّ أجيال"، واصفةً الأمر بـ"الخزي".

وتحدّثت الصحيفة عن "تفكّك المجتمع الإسرائيلي، والشعور العام بالضياع بين أفراده"، مؤكدةً أنّ تأهيل الأضرار، التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي، وتلك الناجمة عن سحق الردع وانهيار الثقة بين الحكومة والمستوطنين، "سيتطلب أعواماً".

وكان رئيس مستوطنة المطلة قال إن حكومة نتنياهو اتخذت قرارا قرار غير رسمي بالتخلي عن الجليل الأعلى، لا زراعة، لا سياحة، لا يوجد شعب، لا يوجد شيء هنا.

ويواصل حزب الله منذ الثامن من أكتوبر حتى اليوم، دكّ تجمعات جنود الاحتلال في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، واستهداف المباني وإلحاق أَرار جسيمة في عدة مستوطنات، الأمر الذي أدى إلى فرار المستوطنين من مناطق الشّمال.