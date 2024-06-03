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مصدر قيادي في حماس ينفي ادّعاءات "مزعومة" بشأن موقف الحركة من تسلّم السّلطة إدارة معبر رفح

03 يونيو 2024 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما أوردته صحيفة العربي الجديد عن عدم معارضة الحركة لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية لمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في تصريح صحافي، إنّ ما يتم تداوله بشأن عدم معارضة الحركة، لإدارة السلطة الفلسطينية معبر رفح "عارٍ عن الصحة".

وشدد على أن الحركة لن توافق على أي ترتيبات حول معبر رفح، إلا بعد الانسحاب "الإسرائيلي" وعودة الإدارة السابقة للمعبر.

وفي تقرير منفصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع، قوله إنّ مصر متمسكة بموقفها بشأن انسحاب "إسرائيل" من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإعادة تشغيله.

وفي السابع من مايو/أيار الماضي، بدأ الاحتلال "الإسرائيلي" عملية عسكرية على مدينة رفح قبل أن يقدم على احتلال محور "صلاح الدين" الفاصل مع مصر ويسيطر على معبر رفح.

#معبر رفح #حركة حماس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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