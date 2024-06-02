تحذيرات أممية.. تعطل توزيع المكملات الغذائية يهدد حياة 3 آلاف طفل بقطاع غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر موظفو إغاثة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من توقف توزيع المكملات الغذائية، الذي يهدّد حياة أكثر من 3 آلاف طفل يعانون سوء تغذية حاداً.

وقال جوناثان كريكس، رئيس الاتصالات بمكتب اليونيسف في الأراضي الفلسطينية لصحيفة "الغارديان" البريطانية: إن "الوضع المستمر في رفح يمثل كارثة بالنسبة للأطفال".

وأضاف كريكس، "أن تعطل توزيع مكملات التغذية، وخاصة الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، الخاصة بمعالجة سوء التغذية بين الأطفال، سوف يوقف علاج أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".

ونقلت الغارديان" عن مجموعة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) قولها إن "الأجزاء الجنوبية من غزة ستواجه أيضًا خطر المجاعة في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الغزو الإسرائيلي الجاري الآن".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ "أكثر من 4 من بين كل 5 أطفال، لم يأكلوا مدة يوم كامل، مرة واحدة على الأقل، خلال الأيام الثلاثة"، مشيرةً إلى أنّ هؤلاء الأطفال "دون سن الخامسة".

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قد أكّد، منذ يومين، أنّ حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مشيراً إلى أنّه منذ أكثر من 3 أسابيع يستنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظلّ شح المساعدات.

وفي السياق نفسه، حذّرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، أواخر أيار/مايو الماضي، من "مجاعةٍ مفتعلة"، في قطاع غزة.