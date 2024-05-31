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بالفيديو والصور اعتقالات واقتحامات.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على مدن الضّفة الغربية

31 مايو 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية تخللها حملة اعتقالات واسعة وممنهجة.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وسط  اندلاع مواجهات في المخيم بين الشبان وجنود الاحتلال.

واشتعلت النيران جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل عند مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

في نابلس، اقتحمت عدة آليات المدينة من المحور الشرقي، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

كما اعتقلت عددًا من الشبان، عُرف من بينهم:  الشقيقان: محمد وسيف حسام زبارة، والشاب  أحمد عمران.

ودمّرت قوات الاحتلال أجزاء من محل العرايشي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وتصدّى المقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، أطلق خلال الجنود الرصاص تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل.

وأعلن مقاومو كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، أنهم أطلقوا النار على مركبات إسرائيلية توغلت في نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أغلقت منزل منفذ عملية الدهس على حاجز عورتا، بعد اقتحامه في بلدة بيتا جنوب نابلس.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيرين شرق المدينة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة شملت منازل المواطنين ومزارعهم وآبار مياه، وحطمت مركبة قانونية تعود للمواطن إبراهيم برقان.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر مالك شمال شرق المدينة.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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