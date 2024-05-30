خطط للإطاحة بنتنياهو.."معسكر الدولة" يقدم مقترحًا لحل الكنيست و"الليكود" يرد

غزة/ فلسطين أون لاين

قال حزب "معسكر الدولة" -الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان اليوم الخميس- إنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه بعد الخطاب القوي الذي ألقاه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية عادي أيزنكوت الليلة الماضية والذي انتقد فيه بشدة الحكومة ورئيسها، يبدو أن انسحاب معسكر الدولة من الحكومة هو مسألة وقت.

وفي السياق، قال عضو الكنيست من "معسكر الدولة" ماتان كهانا، "هذا ليس الوقت المناسب، لا نريد المغادرة أيضًا، لكن نتنياهو لا يترك لنا أي خيار. نحن في الواقع ليس لدينا القدرة على التأثير في هذه الحكومة على الأمور المهمة التي من المهم بالنسبة لنا التأثير فيها، وإذا ليس لدينا تأثير، ليس من الضروري بالنسبة لنا أن نبقى، نحن نرغب بشدة في البقاء، اتجاهنا هو البقاء مع فهم الساعة الصعبة، القتال الصعب، ولكن إذا لم يكن لدينا أي تأثير في البداية الحاسمة في مراحل الحرب، وعندما بدأنا نلاحظ أن تأثيرهم (غانتس وأيزنكوت) يتضاءل، أعطينا المزيد والمزيد من الخيارات".

وتابع، "اعتبارات نتنياهو هي اعتبارات لتفضيلاته الائتلافية الأصلية البالغ عددها 64، وهذه الاعتبارات تمنعه ​​من اتخاذ قرارات تعتبر في نظرنا حاسمة لوجود دولة إسرائيل، وعندما طلب منه إعطاء مثال على مثل هذا القرار، أجاب: "موقف سموتريتش وبن غفير هو رأي مشروع ولهما الحق في التعبير عنه وللفصول الفضل فيه، لكننا نعتقد أن هذا لا يأخذ في الاعتبار".

وقال، "في الرغبة في الذهاب إلى صفقة رهائن، التي لها تكاليف باهظة، بيبي عالق بين الموقف الذي عبر عنه غالانت ودرعي وأعضاء آخرون في الحكومة الواسعة والمحدودة، وكذلك غانتس. وأيزنكوت، وما يعبر عنه بن غفير وسموتريتش، لكن نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على بن بن غفير وسموتريتش، وليس على غانتس وآيزنكوت”.

وتابع، "المعنى هو أننا نفهم أنه ليس لدينا حاليا أي تأثير على ما يحدث في مجلس الوزراء وما يحدث في الحرب وصفقة إطلاق سراح الرهائن، لا يمكن أن يكون أسوأ من الحرب".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الجاري لتحديد إستراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو/حزيران، مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا لم يقدم نتنياهو مثل هذه الخطة.

وانضم غانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من هجوم طوفان الأقصى الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.

وانقسمت كتلة غانتس المنتمية لتيار الوسط في مارس/آذار، ولا يسيطر حزبه على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لإسقاط الائتلاف الحاكم.

في غضون ذلك، ردَّ حزب الليكود، الخميس، على دعوة حزب "غانتس" لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، مُشددًا أنه في "هذه الأوقات الصعبة، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة، وليس إلى الانقسام".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة"، أنهم يتوقعون انسحاب الحزب من الحكومة التي يقودها نتنياهو في غضون أيام قليلة.

وأمس الأربعاء، شن الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو. مؤكدًا أن "نتنياهو فشل على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وأردف: "نتنياهو لم يحقق شيئاً من الأهداف التي وضعها، وفشل أمنياً. ومن يقول إننا سنقضي على ما تبقى من كتائب حماس في رفح ثم نستعيد المختطفين يزرع وهما كاذبا".