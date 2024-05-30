الرابعة في يومين.. سلوفينيا تعترف بدولــة فلســـطين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب أن حكومته وافقت اليوم الخميس على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الخطوة ذاتها.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضًا على قرار الحكومة خلال الأيام المقبلة.

والثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.