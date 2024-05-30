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مقتل 3 جنود "إسرائيليين" في غزة والضّفة والاحتلال يقرُّ بارتفاع حصيلة قتلاه

30 مايو 2024 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بمقتل 3 من جنوده وإصابة 3 آخرين في قطاع غزة والضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.  

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين في عملية دهس قرب حاجز عوراتا جنوب نابلس، وهما إيليا هليل (20 عامًا)، ودييغو شفيشا هرساج (20 عامًا)، وكلاهما يخدمان بكتيبة "نحشون" التابعة للواء "كفير".

كما أعلن المتحدث مقتل الجندي يديديا عزوجي (21 عامًا)، وإصابة جندي من الكتيبة 101 بلواء "المظليين" بجروح خطيرة، وذلك خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 601 بجروح خطيرة في المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لموقع حدشوت بزمان العبري، فإن الطائرات المروحية نقلت عددًا من جنود الاحتلال المُصابين في معارك غزة إلى مستشفيات الاحتلال، على عدة مراحل وأكثر من مرة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد القتلى الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 642 عسكريًا.

ومنذ بداية شهر مايو الجاري، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 36 عسكريًا، منهم 27 قتيلًا سقطوا في معارك غزة، و3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله في الشمال، وضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، واثنين بعملية الدهس قرب نابلس، بالإضافة إلى موظف في وزارة الحرب جراء قذيفة هاون في معبر رفح.

#الحرب على غزة #مقتل جنود #طوفان الأقصى

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