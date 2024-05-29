بعد تصاعُد تهديدات الاحتلال.. إخلاء مستشفى القدس الميداني في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها اضطرت لإخلاء مستشفى القدس الميداني التابع للجمعية من منطقة مواصي رفح ونقله لمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها، إن "معظم المرافق الصحية توقف عملها في مناطق شمال القطاع ووسطه".

وأشارت إلى أن الإخلاء جاء بعد ازدياد تهديدات الاحتلال واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه ونزوح المواطنين من المنطقة المجوارة له.

وحذّر الجمعية من انهيار المنظومة الصحية في مدينة رفح في ظل الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى.

ومن جهته، أكد مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح الدكتور صهيب الهمص خروج المستشفى عن الخدمة، ونقل الطواقم الطبية العاملة فيه إلى المستشفى الميداني الذي يجري تجهيزه في منطقة المواصي، وهذا على خلفية الاستهداف الذي أصاب المستشفى يوم الإثنين الماضي.

وأمس الثلاثاء، خرجت جميع المستشفيات في محافظة رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، الذي يُصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى.

ولفتت مصادر طبية إلى أنه منذ بدء الهجوم على رفح، خرجت 6 مستشفيات عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وأكدت أن الهجمات أدت إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي، والمستشفى الميداني الإندونيسي، وعيادة تل السلطان، عن الخدمة.