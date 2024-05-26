الأورومتوسطي: 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" تواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، وبالمجاهرة في ذلك، من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها.



ووثق المرصد الحقوقي، أكثر من 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية التي طالت أجزاء واسعة في المدينة.

وقال، "رصدنا خلال الـ48 ساعة الماضية (بعد قرار المحكمة) استشهاد 13 فلسطينيًا حتى الآن، منهم 6 من عائلة واحدة هم أم مسنة وثلاثة من أبنائها بينهم فتاتان جراء قصف إسرائيلي على منزلهم".

وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن المدنيين في رفح يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

وذكر أن، نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على رفح، ما زال يتعذر الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي، وكلاهما في رفح.

كما ما زالت القوات الإسرائيلية تغلق معبر رفح الحدودي أمام حركة السفر بما في ذلك سفر المرضى والجرحى منذ إعادة احتلال المعبر فجر 7 مايو، وتواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية من خلاله من قبل ذلك بيوم واحد.



وأكد الأورومتوسطي، أنّ الحديث عن اتفاق لإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته "إسرائيل" من يوم 5 مايو، لا يحل المشكلة، ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة والمتراكمة لـ2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية ويواجهون مجددا شبح المجاعة.