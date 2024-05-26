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إبادة مستمرة..

الصحة بغزة: 81 شهيدا و223 جريحا في الـ 24 ساعة الماضية

26 مايو 2024 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى "35 ألفًا و984 شهيدا و80 ألفًا و643 جريحا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي ظل العدوان المستمر لليوم 233، قالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و223 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفًا و984 شهيدا و80 ألفًا و643 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

يأتي ذلك ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه متجاهلا  قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف الحرب فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبه بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

#غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #الصحة بغزة

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