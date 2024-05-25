فضيحة جديدة لـ "الموساد" باءت بالفشل.. ما علاقة الرياضي المصري محمد شبانة؟

غزة/ فلسطين أون لاين

تشابه الأسماء جعل الصحفي الرياضي المصري محمد شبانة، يتحول في لحظة ليصبح قائد لواء حماس في رفح والمطلوب رقم 6 من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فما هي القصة؟

كشفت تقارير صحفية عبرية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، عن وجود تقديرات بخصوص فشل الاحتلال في اغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، فيما روج جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية لصورة غير حقيقية لصورة القائد القسامي.

وقالت "القناة 14" العبرية، إن التقديرات الأولية تشير إلى محاولة اغتيال شبانة قد باءت بالفشل.

فيما قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن مصير قائد لواء رفح في كتائب "القسام" غير معروف حتى اللحظة، وذلك بعدما نفذ جيش الاحتلال عمليات مكثفة في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما كتبت الصحيفة أن للقائد القسامي ابنين اثنين استشهدا مع بداية الحرب على غزة.

في غضون ذلك، سخر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من صور نشرها جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية خالت أنها للقائد شبانة.

من جانبه، سخر الإعلامي الرياضي محمد شبانة وهو أيضًا عضو بمجلس الشيوخ المصري، على نشر صورته بالخطأ في وسائل الإعلام الإسرائيلية بزعم كونه أحد الـ6 المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.





ونشر شبانة عبر صفحته على الفضاء الأزرق فيسبوك الصور المنسوبة له معلقا بعبارة "الكيان المختل".

الصحفي المصري محمد شبانة ،في لحظة أصبح المطلوب رقم ستة إلى الجيش الاسرائيلي وقائد لواء رفح ، وتم اغتياله واحتفل الجمهور الاسرائيلي بعملية الاغتيال ، وبعدها الاعلان عن فشل عملية الاغتيال وبدأت الحسابات ذاتها بالبكاء ومنها قناة يدعوت احرنوت العبرية على تيليغرام .



تشابه الاسماء… pic.twitter.com/3WoxZHgZIR — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 24, 2024

وأثارت الصورة التي نشرها الشاباك للإعلامي المصري على أنها للقيادي في حماس محمد شبانة سخرية عدد من النشطاء، واعتبروها "فضيحة"، وقال أحدهم "اليوم فضيحة ودليل جديد على هشاشة هؤلاء الحمقى والغباء المتأصل فيهم"

بينما وجد بعض النشطاء المصريين أن ما قام به الشاباك قد يعرض حياة المواطن المصري، محمد شبانة لخطر بحيث قال أحدهم "تخيل معايا محمد شبانة ماشي في بلد أوروبي وشافه واحد صهيوني مصدق الشاباك أن ده هو قيادي حماس اللي معرفوش يغتاله؟؟"

ووصف آخرون الخطأ الذي وقعت فيه المخابرات الإسرائيلية بأنه "دليل آخر على ارتباك المخابرات الإسرائيلية، وافتقادها للكفاءة عكس ما تروج له دائما".

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية -أمس الجمعة- إن الجيش الإسرائيلي أخفق -على ما يبدو- في محاولة نفذها لاغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بإنهاء الهجوم على المدينة، في حين تخوض المقاومة معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في شمال وجنوب القطاع.