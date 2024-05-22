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بالفيديو "ستُذكر أنّك جزار غزة".. محتجّون يُقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ

22 مايو 2024 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

احتجّ عدد من مؤيدي فلسطين على  كلمة وزير  الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول الدبلوماسية الأمريكية والتحديات العالمية وطلب الموازنة لعام 2025.

وقاطع المؤيدون كلمة بلينكن وهم يصرخون " ستُذكر على أنك جزار غزة. ستذكر كقاتل للفلسطينيين الأبرياء".

وحمل أحد الموجودين علم فلسطين، وقال: "هند رجب التي قتلتها "إسرائيل" كانت تبلغ من العمر 6 سنوات".

واضطر بلينكن لالتزام الصمت خلال 3 عمليات احتجاج وقعت أثناء كلمته، ليتابع بعدها.

ورفع شخص آخر لافتة عليها عبارة "مجرم حرب"، وردد هتاف: "بلينكن أنت مجرم حرب"، فيما تدخلت الشرطة لقمع المحتجين وإخراجهم من القاعة.

ويُذكر أن الطفلة هند رجب تبلغ 6 سنوات قتلها جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بينما كانت تنتظر النجدة من الهلال الأحمر، بعد إجرائها مكالمة هاتفية معهم تخبرهم أن جميع أفراد عائلتها المتواجدين معها في السيارة ارتقوا شهداء، فيما بقيت هي الناجية الوحيدة، ليقتلها الاحتلال بدم بارد.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مكالمتها الهاتفية الطارئة التي استمرت 3 ساعات مع أحد طواقم الجمعية، حيث قالت للمراسل: "أنا خائفة للغاية، من فضلك تعال.. تعال وخذني من فضلك، هل ستأتي؟".

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 229 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، بدعم أمريكي علني، مرتكبًا جرائم ومجازر مروعة بحق العائلات، راح ضحيتها 35647 شهيدًا و79852 إصابةً.

 

#أمريكا #الحرب على غزة #بلينكن #طوفان الأقصى

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