"ستُذكر أنّك جزار غزة".. محتجّون يُقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ

غزة - فلسطين أون لاين

احتجّ عدد من مؤيدي فلسطين على كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول الدبلوماسية الأمريكية والتحديات العالمية وطلب الموازنة لعام 2025.

وقاطع المؤيدون كلمة بلينكن وهم يصرخون " ستُذكر على أنك جزار غزة. ستذكر كقاتل للفلسطينيين الأبرياء".

وحمل أحد الموجودين علم فلسطين، وقال: "هند رجب التي قتلتها "إسرائيل" كانت تبلغ من العمر 6 سنوات".

BREAKING : Happening now! “Blinken is a war criminal! He is a war criminal! The blood of 40,000 Palestinians is on his hands!” Activists disrupt Blinken during his testimony to the Senate Foreign Relations Committee. 🇵🇸🔥 pic.twitter.com/CfwYtylYx4

واضطر بلينكن لالتزام الصمت خلال 3 عمليات احتجاج وقعت أثناء كلمته، ليتابع بعدها.

ورفع شخص آخر لافتة عليها عبارة "مجرم حرب"، وردد هتاف: "بلينكن أنت مجرم حرب"، فيما تدخلت الشرطة لقمع المحتجين وإخراجهم من القاعة.

A pro-Palestine activist interrupted U.S. Secretary of State Antony Blinken during his testimony to Congress saying

“Hind Rajab was 6 years old when Israelis killed her.”



“Blinken you will be remembered as the butcher of Gaza!” pic.twitter.com/0rRwssUoEW