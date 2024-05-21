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محدث "أجهزنا عليهم من المسافة صفر".. القسام تدكُّ جنود الاحتلال وآلياته بمحاور التّوغل بغزة

21 مايو 2024 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 228 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال، وتدمير دباباتهم في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وبثت كتائب القسام  مشاهد من استهدافها دبابة"ميركفاه" بعبوة "شواظ" -العمل الفدائي- ودك جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب القطاع

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في تل الزعتر

في إحدى البيانات، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر"، بعد استهدافهم بقنبلة يدوية في محيط مسجد عمر بن الخطاب في منطقة تل الزعتر.

كما أشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بعبوة "العمل الفدائي"، وتفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من الجنود في محيط المكان ذاته.

في كمين آخر في تل الزعتر، أوضحت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قاموا بتفجير "عبوة صدمية" بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البشير بتل الزعتر.

كما دكّت كتائب القسام مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

#القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محاور التوغل

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