وسط مصير مجهول.. من سيتسلم سلطات الرئيس الإيراني في حال وفاته؟

غزة/ فلسطين أون لاين

تعرضت طائرة كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث، شمالي غرب البلاد، وسط مصير مجهول حول حياته وحياة من كان يرافقه، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وبحسب المادة "131" من الدستور الإيراني، في حالة وفاة رئيس الجمهورية، فإن نائبه الأول هو من يتولى الرئاسة مؤقتا.

"في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.

وعلى هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال خمسين يوماً على الأكثر".

والنائب الأول الحالي، هو السياسي الإيراني محمد مخبر، والذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام، وهو حاصل على شهادتي الدكتوراه في القانون الدولي.

ويتعين على قيادة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، التحضير لانتخابات رئاسية في فترة لا تزيد على خمسين يوما.

وبحسب المادة 132 من الدستور الإيراني، فإنه "في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد".

فمن هو محمد مخبر؟

يشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 آب/ أغسطس 2021، بناء على اختيار رئيسي له. وكان مخبر رئيساً "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" (سِتَاد)، وهي تكتل الشركات المرتبط بالدولة، ما بين 15 تموز/ يوليو 2007 حتى 8 آب/ أغسطس 2021.

ولجنة "ستاد" تُعنى بإدارة الممتلكات المصادرة بعد الثورة الإسلامية، وتوسعت لتشمل مجالات متعددة مثل الصحة، بما في ذلك تطوير أول لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19.

كما شغل مخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات، والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات، ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين، ونائب محافظ خوزستان.

وأدرج مخبر و"ستاد" على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير 2021. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".

ولد محمد مخبر عام 1955، وهو عضو في مجلس تشخيص النظام.

وبحسب مختصين في الشأن الإيراني، فإن مخبر له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهو قريب فكريا وسياسيا من الرئيس رئيسي.

المصدر / عربي 21