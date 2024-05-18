واشنطن تعلن إجلاء 17 طبيبًا أمريكيًا علقوا بغزة بعد احتلال معبر رفح

غزة - فلسطين أون لاين

قال مستشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الجمعة، إنه جرى إجلاء 17 طبيبًا أمريكيا من قطاع غزة.

وأوضح كيربي أن الأطباء الـ17 يعملون في المستشفى الأوروبي بغزة، ولم يستطيعوا مغادرة القطاع؛ بسبب اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر رفح وإغلاقه ومنع حركة المسافرين فيه بشكل كامل.

وأشار إلى أنه بقي 3 أطباء آخرين في قطاع غزة، وعند سؤال الصحفيين عن مصيرهم، رفض كيربي الإجابة.

وقالت مصادر صحافية، إن 20 طبيبًا أمريكيًا دخلوا إلى غزة للعمل في المستشفى الأوروبي، ضمن مهمة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، على أن يغادروا القطاع الاثنين الفائت، إلا أنهم علقوا فيه بسبب احتلال معبر رفح.

وفي السابع من شهر مايو الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه وإغلاقه معبر رفح البري المتاخم للحدود المصرية، في خضم العملية العسكرية التي شرع بها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مانعًا حركة المسافرين الجرحى، ورافضًا إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 225 على التوالي، شن حربًا تدميرية وهمجية على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 35303 شهيد و 79261 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.