"انتشلوا أشلاء متقطعة".. الأورومتوسطي ينشر تفاصيل حول ارتكاب الاحتلال "مجزرة الجلاء" بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عصر اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب قصف طائرة حربية "إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل تجمعًا لمواطنين فلسطينيين في شارع الجلاء، وسط مدينة غزة.

وأدت المجزرة، وفق مصادر طبية، إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، انتشلوا أشلاء، وإصابة 15 آخرين، بجروح متوسطة وخطيرة.

ويلجأ المدنيون الفلسطينيون إلى نقاط توزيع عشوائية للإنترنت، وأماكن مرتفعة في محاولة لالتقاط إشارة اتصالات لشبكات بديلة لتشغيل الإنترنت على بطاقات إلكترونية.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال ارتكب مجزرة ضد مدنيين فلسطينيين لدى محاولتهم التقاط بث الاتصالات والإنترنت مما يضيف جريمة أخرى إلى سلسلة جرائم الاستهداف والقتل والإصابة العمد للمدنيين في غزة.

وأوضح المرصد الحقوقي، تعقيبًا على مجزرة "الجلاء"، "وثقنا استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا لمدنيين فلسطينيين على "نقطة لتوزيع الإنترنت" في شارع "الجلاء" عند مفترق "العيون" وسط مدينة غزة عصر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم طفلة، انتشلوا أشلاء متقطعة، وإصابة 15 آخرين، منهم من أصيب بجروح متوسطة وخطيرة".

إفادات جمعها الأورومتوسطي أظهرت أن الهجوم تم بصاروخ من مسيرة إسرائيلية بشكل مفاجئ استهدف بشكل مباشر خيمة تستخدم كنقطة توزيع للانترنت وأحدث انفجارًا ضخمًا خلال تجمع العشرات لالتقاط الانترنت والتواصل مع عوائلهم وأقاربهم.

جيش الاحتلال يواصل بنمط متكرر استهداف وقتل مدنيين فلسطينيين بمن فيهم صحفيون، خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات والإنترنت للتواصل مع ذويهم أو جهات عملهم، عبر استهدافهم المباشر بالقصف الجوي أو القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وبدون أن يكونوا يشكلون أي مصدر للتهديد أو الخطر.

وأشار الأورومتوسطي، إلى أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمدنيين خلال محاولتهم التقاط إشارة الاتصالات والإنترنت يتركز على المناطق المحاصرة والتي يرتكب فيها جيش الاحتلال شتى الجرائم الدولية، الأمر الذي من شأنه طمس الحقيقة وعرقلة التغطية الصحافية لتلك الجرائم ويحول دون قدرة الأهالي على نقلها والتواصل فيما بينهم.

كما ولفت إلى، أن الاستهداف الإسرائيلي يتم في وقت يعاني سكان القطاع من انقطاع مستمر وشبه كامل للاتصالات، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم تزامناً مع تعرّضهم للقصف الجوي والمدفعي الكثيف والمتواصل على مدار الساعة للشهر الثامن على التوالي.

وأكد المرصد الحقوقي أن، منع سكان القطاع من الوصول إلى الإنترنت ووسائل الاتصال بشكلٍ دائم يزيد حالة الخوف والرعب التي يعيشونها، مع عجزهم عن الاطمئنان على أحبّائهم، أو التواصل معهم، أو الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، أو توثيق الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحقهم يوميا.