فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف انتصر جرّاح الحروب أبو ستة على قرار الحظر الذي فرضته ألمانيا؟

"عملية مركبة وقنص جندي".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وآلياته في معارك "شرسة" بغزة

في اليوم الـ 222.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

لجان المقاومة: "طوفان الأقصى" شكّلت نهايةً للغطرسة الصهيونية وجعلت كيانهم المؤقت أقرب للزّوال

واشنطن تجهّز دفعة أسلحة جديدة للاحتلال.. من أعطى الضوء الأخضر؟

نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

حماس غيّرت من تكتيكاتها القتالية وجيشنا لن يقوى على هزيمتها مهما طالت الحرب.. اعترافات "إسرائيلية"

حماس: "طوفان الأقصى" رسّخت مشروعنا النّضالي نحو التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال

شهيدان في قصف صهيوني استهدف مركبةً مدنية جنوبي لبنان

وسط اشتباكات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

15 مايو 2024 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة ‏الدكتور خليل الحية والوفدين المرافقين الأستاذ محمد نصر والأستاذ أسامة حمدان.

وقالت حماس في بيان صحافي، إنه جرى تقييمًا موسعًا ومعمقًا ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة".

واستعرض الطرفان  خلال اللقاء مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وأشارت حماس إلى أنه تم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

وأكدت حماس أن الطرفين أشادا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.

#حزب الله #حسن نصر الله #الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة