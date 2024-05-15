نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

غزة - فلسطين أون لاين

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة ‏الدكتور خليل الحية والوفدين المرافقين الأستاذ محمد نصر والأستاذ أسامة حمدان.

وقالت حماس في بيان صحافي، إنه جرى تقييمًا موسعًا ومعمقًا ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة".

واستعرض الطرفان خلال اللقاء مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وأشارت حماس إلى أنه تم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

وأكدت حماس أن الطرفين أشادا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.