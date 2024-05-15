نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة الدكتور خليل الحية والوفدين المرافقين الأستاذ محمد نصر والأستاذ أسامة حمدان.
وقالت حماس في بيان صحافي، إنه جرى تقييمًا موسعًا ومعمقًا للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة".
واستعرض الطرفان خلال اللقاء مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من العالم.
وأشارت حماس إلى أنه تم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات".
وأكدت حماس أن الطرفين أشادا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.